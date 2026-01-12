উত্তরায় বিদেশি মদসহ দুই কারবারি গ্রেফতার

উত্তরায় বিদেশি মদসহ দুই কারবারি গ্রেফতার
রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নয় লাখ টাকার বিদেশি মদসহ দুই কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন— মো. শফিউল্লাহ হাওলাদার (২৫) ও মো. দুলাল হাওলাদার (৩০)।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বিদেশি মদসহ তাদের গ্রেফতার করা হয়।
ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, সোমবার ভোরে থানার একটি টহল টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে উত্তরা পূর্ব থানাধীন ৬ নম্বর সেক্টরের ৫ নম্বর রোডের একটি বাসার নিচ তলায় বিক্রির উদ্দেশ্যে অবৈধ মাদকদ্রব্য মজুত রাখা আছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই স্থানে অভিযান পরিচালনা করে মোট ৮৪ বোতল বিদেশি মদ এবং ২০ কেস বিয়ারসহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা মদের আনুমানিক মূল্য নয় লাখ টাকা।
এ ঘটনায় গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে ডিএমপির উত্তরা পূর্ব থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
