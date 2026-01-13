  2. জাতীয়

আপিল শুনানির চতুর্থ দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ৫৩ জন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির চতুর্থ দিনে ৫৩ প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ফলে এই ৫৩ জন ভোটের মাঠে লড়তে পারবেন। একই দিন নামঞ্জুর হয়েছে ১৭ জনের আবেদন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে চতুর্থ দিনের শুনানি শেষে রায় দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে শুনানিতে অন্য নির্বাচন কমিশনাররাও অংশ নেন।

শুনানি শেষে ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, শুনানির চতুর্থ দিনে (মঙ্গলবার) ৭০টি আপিলের শুনানি হয়। এগুলোর মধ্যে ৫৩টি আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া ১৭টি আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়ে। নির্বাচন কমিশনে গত ৫ জানুয়ারি আপিল গ্রহণ শুরু হয়ে শেষ হয় ৯ জানুয়ারি। এর আগে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তারা ৭২৩টি মনোনয়ন বাতিল করেন।

গত ১০ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনে আপিল শুনানি শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। গত চারদিনের শুনানিতে ২০৩ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।

