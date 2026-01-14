নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের কথা ভাবতে হবে: তথ্য উপদেষ্টা
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের কথা ভাবতে হবে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে নিজেকে অন্য প্রাণ ও প্রকৃতির সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।
নিজেকে এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী উল্লেখ করে উপদেষ্টা জানান, আজ তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে নয়, ভিকারুননিসা পরিবারের সদস্য হিসেবে উপস্থিত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছেন।
তিনি বলেন, এ স্কুল অসংখ্য যোগ্য ও স্বনামধন্য শিক্ষার্থী তৈরি করেছে। এ স্কুলকে যারা মহিমান্বিত করেছেন, শ্রম দিয়েছেন- সে মানুষ গড়ার কারিগরদের জানাই অশেষ শ্রদ্ধা।
আরও পড়ুন
নতুন সংস্করণে যাচ্ছে সরকারি ৩৬ হাজার ওয়েবসাইট
জুলাই সনদ ১৪০০ মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা, আমাদের মনে রাখা দরকার
শিক্ষার্থীদের পরিবেশের প্রতি আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রিজওয়ানা হাসান বলেন, আমাদের বুঝতে হবে কেন আমরা প্লাস্টিকের বোতল ছেড়ে কাচের জগ-গ্লাসে ফেরত যাচ্ছি। এটা মূল্যবোধের বিষয়। যারা এখানে আছেন তারা বাবা-মাকে, পরিবারকে প্লাস্টিকের ব্যাগের বদলে আগের মতো চটের ব্যাগ ব্যবহার করতে অনুরোধ করবেন। আজকে প্লাস্টিক আমাদের শরীরের রক্তে, ফুসফুসে, মায়ের দুধে পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে, এর জন্য মানুষের অসচেতনতা দায়ী।
উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষার্থীদের রাজনীতি সচেতন হতে হবে। দেশের জন্য কাজ করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনের সফলতা শুধু ব্যক্তি ও পরিবার উদযাপন করে; কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সফলতা সমাজ ও রাষ্ট্র উদযাপন করে। দেশকে বদলাতে হলে আগে নিজেকে বদলাতে হবে।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অন্তর্বর্তী গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আজমল হক, অধ্যক্ষ মাজেদা বেগম, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন প্রমুখ।
আলোচনা শেষে স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উপদেষ্টা সবাইকে নিয়ে কেক কাটেন এবং বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন।
এএএইচ/কেএসআর/জেআইএম