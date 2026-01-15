  2. জাতীয়

গাজীপুরে পোশাককর্মীকে হাতুড়িপেটার অভিযোগ, ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
গাজীপুরের শ্রীপুরে হাতুড়ির আঘাতে মো. বিল্লাল হোসেন (৪০) নামের এক পোশাককর্মী নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে এই ঘটনার পর তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকালে তার মৃত্যু হয়।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা তার ভাই আনোয়ার হোসেন বলেন, আমরা জানতে পেরেছি রাত সাড়ে ৭টার দিকে কারখানার বাইরে সেখানকার এক শ্রমিক পেছন থেকে বিল্লালকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বিল্লাল।

খবর পেয়ে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসা জন্য দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, বিল্লাল হোসেন জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ থানার নতুন বাশকান্দা গ্রামের প্রয়াত বাচ্চু মিয়ার সন্তান। সে গাজীপুরের শ্রীপুর এলাকায় থাকতো।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এমএস

