বাটলারের ‘বাতিল সাবিনা-কৃষ্ণারা’ উড়িয়ে দিলেন ভারতকে
দুইবার সাফ জেতা সাবিনা খাতুন ও কৃষ্ণা রানি সরকারদের বাতিলের খাতার ফেলে দিয়েছেন নারী ফুটবল দলের কোচ পিটার বাটলার। সেই সাবিনা-কৃষ্ণারাই নিজেদের আরও একবার প্রমাণ করলেন সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে। শক্ত প্রতিপক্ষ ভারতকে উড়িয়ে দিয়েছে ৩-১ গোলের ব্যবধানে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) থাইল্যান্ডের ব্যাংককের হুয়া ম্যাক ইনডোর স্টডিয়ামে নারী জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি আসে মাতসুশিমা সুমাইয়ার পা থেকে।
প্রথমার্ধেই দুটি গোল করে বাংলাদেশ। দুটি গোলই আসে সাবিনা খাতুনের পা থেকে। ৭ ও ১৩ মিনিটে গোল দুটি করেন তিনি। তৃতীয় গোলটি করেন মাতসুশিমা সুমাইয়া দ্বিতীয়ার্ধের ৩১ মিনিটে।
৪০ মিনিটে ভারতের মেয়েদের হয়ে একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমান আর্য ধনঞ্জি মোর। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েই তাদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে।
প্রথমবারের মতো সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে লিগের ম্যাচে ভারতকে ৩-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে শিরোপা জয়ের জন্য বড় বাধা পেরিয়ে গেছেন সাবিনা খাতুনরা।
উল্লেখ্য, গতকাল বুধবার পুরুষ বিভাগেও ভারতের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচটি ৪-৪ গোলে ড্র হয়েছে।
আরআই/আইএন