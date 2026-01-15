  2. জাতীয়

মেয়র শাহাদাত

নাগরিক সেবা বাড়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম নগরীতে সড়ক সংস্কারকাজ পরিদর্শন করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

নাগরিক সেবা আরও সহজ ও গতিশীল করতে নতুন সড়ক নির্মাণ এবং পুরাতন সড়কগুলোর সংস্কারের মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) নগরীর ২৭ নম্বর দক্ষিণ আগ্রাবাদ ওয়ার্ডের জাম্বুরি মাঠ সংলগ্ন সড়কের সংস্কারকাজ পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় মেয়র চলমান কাজের অগ্রগতি ও মান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি সুখবর দিতে চাই। নগরীর ৫০টি বড় সড়ক নির্মাণের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাশাপাশি মনোরেল চালুর বিষয়েও আমরা অনেকটুকু এগিয়ে গেছি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি আরব কনস্ট্রাকশন কোম্পানি জার্মান প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই কাজ বাস্তবায়ন করবে।

তিনি আরও জানান, প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আধুনিক ও টেকসই পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

সড়ক সংস্কার প্রসঙ্গে চসিক মেয়র বলেন, নগরীর প্রতিটি সড়ক পরিকল্পিতভাবে সংস্কার করা হচ্ছে, যাতে দীর্ঘদিন টেকসই থাকে এবং নগরবাসী নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে।

এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট সব প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের উদ্দেশ্যে ডা. শাহাদাত বলেন, মানসম্মত ও টেকসই রাস্তা নির্মাণে কোনো ধরনের অনিয়ম বা কারচুপি সহ্য করা হবে না। কাজের মান নিশ্চিত করা সবার নৈতিক দায়িত্ব। একই সঙ্গে এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিদেরও উন্নয়নকাজ তদারকিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

পরিদর্শনকালে চসিকের প্রকৌশল ও পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

