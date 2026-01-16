  2. জাতীয়

জুলাই সনদ পাস হলে ফ্যাসিবাদ চিরতরে দূর হবে: আদিলুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
জুলাই সনদ পাস হলে ফ্যাসিবাদ চিরতরে দূর হবে: আদিলুর রহমান
চট্টগ্রামে গণভোটের প্রচারের গাড়ি সুপার ক্যারাভান উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান/ছবি: সংগৃহীত

গণভোটের মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ জনসমর্থনে পাস হলে দেশ থেকে ফ্যাসিবাদ চিরতরে দূর হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম চত্বরে গণভোটের প্রচারের গাড়ি সুপার ক্যারাভান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আদিলুর রহমান খান বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে দেশের মানুষ গুম, খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিচার পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, বিচার চাওয়ার সাহসও ছিল না। এই দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও বঞ্চনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গত বছরের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে।

তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষ জীবন বাজি রেখে রাজপথে নেমেছিল। অনেকে প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন কিংবা আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। সেই আত্মত্যাগ ও মানুষের লালিত স্বপ্নের প্রতিফলনই হলো জুলাই জাতীয় সনদ। এই সনদ যদি গণভোটে জনসমর্থনে অনুমোদিত হয়, তাহলে দেশে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ফ্যাসিবাদ চিরতরে বিদায় নেবে।

আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানোর আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, শুধু ক্যারাভান বা সুপার ক্যারাভানের ওপর নির্ভর করলে হবে না। সমাজের সব স্তরের মানুষকে গণভোট সম্পর্কে দায়িত্ব নিতে হবে। যারা গণভোট সম্পর্কে কম জানেন, তাদের জানাতে হবে এবং জনমত গড়ে তুলতে হবে।

সুপার ক্যারাভানের কার্যক্রম যেন শুধু শহরকেন্দ্রিক না থেকে প্রত্যন্ত এলাকাতেও বিস্তৃত হয়- এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে জনসচেতনতা সৃষ্টি, ভোটারদের উদ্বুদ্ধকরণ ও অংশগ্রহণ বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ভোটের গাড়ি ক্যারাভান ও সুপার ক্যারাভান এসব উদ্যোগের অংশ হিসেবে নগর, বন্দর ও প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়মিত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

এমআরএএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।