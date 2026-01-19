যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো আরও ৫৭ হাজার টন গম
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ৫৭ হাজার ২০৩ টন গম নিয়ে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙরে পৌঁছেছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গম আমদানির দুটি চুক্তি হয়েছে। এরমধ্যে জিটুজি-১ এর আওতার গম পুরোটা এসে পৌঁছেছে। ওই চুক্তিতে ২ লাখ ২০ হাজার টন গম আমদানি হয়েছে। এবার জিটুজি-২ এর আওতায় গমের দ্বিতীয় চালান দেশে এলো।
এরআগে জিটুজি-২ চুক্তির আওতায় মোট ২ লাখ ২০ হাজার টন গম আমদানি করা হবে। এর আগে গত মাসে প্রথম চালানে ৫৬ হাজার ৮৯০ টন গম দেশে এসেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার আসা চালানের ৫৭ হাজার ২০৩ টন গমের মধ্যে ৩৪ হাজার ৩২০ টন চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ২২ হাজার ৪৪৩ টন গম মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে।
খাদ্য মন্ত্রণালয় বলছে, জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম এরইমধ্যে শুরু হয়েছে। গমের নমুনা পরীক্ষা শেষে দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এনএইচ/এসএইচএস