সরকারি চাকরিজীবীদের সন্তানের শিক্ষাভাতা বাড়ানোর সুপারিশ

সরকারি চাকরিজীবীদের সন্তানের শিক্ষাভাতা বাড়ানোর সুপারিশ
প্রস্তাবিত নবম জাতীয় পে-স্কেলে সরকারি চাকরিজীবীর সন্তানদের জন্য শিক্ষাভাতা ১ হাজার ৫০০ টাকা বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা করার সুপারিশ করেছে জাতীয় বেতন কমিশন। পাশাপাশি টিফিন ভাতা ৮০০ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বাধীন ২৩ সদস্যের বেতন কমিশন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে জমা হওয়া প্রতিবেদনের সুপারিশ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বর্তমানে ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীরা মাসিক ২০০ টাকা টিফিন ভাতা পান। তবে নতুন বেতন কমিশন এ ভাতা বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করার সুপারিশ করেছে।
সরকারি চাকরিজীবীদের বৈশাখী ভাতা ৫০ শতাংশ করার সুপারিশ কর হয়েছে। পাশাপাশি ১০ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত যাতায়াত ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতদিন শুধু ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীরা যাতায়াত ভাতা পেতেন।
এছাড়া, কোনো সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে তাকে মাসে ২ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এ সুবিধা সর্বোচ্চ দুজন সন্তানের জন্য প্রযোজ্য হবে।
বেতন কমিশনের এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকারি চাকরিজীবী ও পেনশনভোগীদের জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
এএএইচ/এএমএ