  2. জাতীয়

রাজধানীতে বাসে ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীতে বাসে ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ/ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বাসের ধাক্কায় এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে থানা এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আনোয়ার হোসেন (৪০)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার আনদিদিল পশ্চিমপাড়ার লাল মিয়ার ছেলে। তিনি যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল মেডিকেল এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।

আনোয়ারের ভাই ফজলুল হক জানান, তার ভাই পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। রাতে রাস্তা পারাপারের সময় একটি দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্বজনরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে রাত দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

কেএজেডআইএ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।