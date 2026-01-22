  2. জাতীয়

মিরপুরে জামায়াত আমিরের নির্বাচনি সমাবেশে বিজিবি মোতায়েন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াতের সমাবেশকে কেন্দ্র করে মিরপুরে বিজিবির দুই প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রচারণায় নেমেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ঢাকা-১৫ (মিরপুর-কাফরুল) আসনে দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনি সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাদের এই কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

জামায়াতের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি) দুই প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

বিজিবি সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে মিরপুর-১০ নম্বরে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সমাবেশে নিরাপত্তার জন্য দুই প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

এরই মধ্যে সমাবেশ শুরু হয়েছে। দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উপস্থিত স্থানীয় নেতারা এখন বক্তব্য দিচ্ছেন।

ঢাকা-১৪ আসনের প্রার্থী ব্যারিস্টার আরমান, সম্প্রতি জামায়াতে যুক্ত হওয়া মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান, ১০ দলীয় জোটের শরিক দল জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধানসহ অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন।

