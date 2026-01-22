বারবার বিলম্ব হওয়া প্রকল্প দ্রুত সমাধানের তাগিদ ত্রাণ উপদেষ্টার
বারবার বিলম্ব হওয়া প্রকল্প চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপির প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্ৰগতি পর্যালোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি। সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইদুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।
উপদেষ্টা বলেন, এডিপি বাস্তবায়ন সরকারের উন্নয়ন অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এর সফল বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করছে জনগণের প্রত্যাশিত সেবা ও উন্নয়নের সুফল।
তিনি বলেন, সরকার একটি সময়োপযোগী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন কাঠামো বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়, ব্যয় ও মান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করা আমাদের সবার দায়িত্ব।
ফারুক-ই-আজম বলেন, পর্যালোচনায় আমরা লক্ষ্য করছি যে, কিছু প্রকল্পে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত হলেও এখনো বেশ কয়েকটি প্রকল্পে বাস্তবায়ন গতি প্রত্যাশার তুলনায় কম।
উপদেষ্টা বলেন, প্রকল্প পরিচালকরা হচ্ছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি। তাদের পেশাদারত্ব, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার ওপরই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে। যেসব প্রকল্পে বারবার বিলম্ব হচ্ছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে কারণ চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
তিনি বলেন, সরকারের প্রতিটি টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব। জনগণের করের অর্থ যেন বাস্তব উন্নয়নে রূপ নেয় এটাই আমাদের লক্ষ্য।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে মোট ১১টি প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে ১০টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও একটি কারিগরি প্রকল্প। প্রকল্পের অনুকূলে এ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২ হাজার ১০৭ কোটি ৭২ লাখ টাকা। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫৫০কোটি ৯৮ লাখ টাকা। প্রকল্পের গড় অগ্ৰগতি ১৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ।
সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
