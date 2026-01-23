সবচেয়ে বেশি ভোটার গাজীপুর-২, কম ঝালকাঠি-১ আসনে

সবচেয়ে বেশি ভোটার গাজীপুর-২, কম ঝালকাঠি-১ আসনে
ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আসনভিত্তিক ভোটার সংখ্যা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সেখানে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, সারাদেশে ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার গাজীপুর-২ আসনে আর সবচেয়ে কম ঝালকাঠি-১ আসনে।
ইসির তথ্য বলছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৮৯৫ জন।
এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ১৫১ জন; নারী ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ৫২৪ জন; আর তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১ হাজার ১২০ জন।
তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৩৬টি ওয়ার্ড ও গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা নিয়ে গঠিত গাজীপুর-২ আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ৮ লাখ ৪ হাজার ৩৩৩ জন। যা আসনভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি।
অন্যদিকে, রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত ঝালকাঠি-১ আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ২ লাখ ২৮ হাজার ৪৩১ জন। যা আসনভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে কম।
ইসির তথ্য অনুযায়ী, আসনভিত্তিক ভোটারের দিক থেকে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৭০ জন ভোটার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঢাকা-১৯ আসন। ৭ লাখ ২০ হাজার ৯৩৯ জন ভোটারের গাজীপুর-১ আসনটির অবস্থান তৃতীয়।
ভোটার তালিকা অনুযায়ী, ৮ লাখের বেশি ভোটার রয়েছে শুধু গাজীপুর-২ আসনে। ৭ লাখের বেশি ভোটার রয়েছে তিনটি আসনে—ঢাকা-১৯, গাজীপুর-১ ও নোয়াখালী-৪ আসন।
