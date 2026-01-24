রাজধানীতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর চকবাজার থানার ইসলামবাগ স্টাফ কোয়ার্টার এলাকার একটি বাসায় আব্দুল কাদের জিলানী (৩০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে উদ্ধার করে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভাগিনা মো. হৃদয় সরকার বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে নিজ রুমে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়। দ্রুত তাকে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, আমার মামার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তগাছা থানায়। বর্তমানে রাজধানী লালবাগের ইসলামবাগ কোয়ার্টারে থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
এমআরএম