বিএনপিতে যোগদানের পর আ’লীগ নেতার বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ-লুটপাট

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৪৪ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুরে আওয়ামী লীগ নেতা ও শৌলপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান ভাসানীর বিএনপিতে যোগদানের এক সপ্তাহের মাথায় তার বসতবাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) মধ্যরাতে সদর উপজেলার শৌলপাড়া ইউনিয়নের চরগয়ঘর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এসময় অন্তত ৩টি ঘরে অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি ৯টি আধাপাকা টিনের ঘর, দোচালা টিনের ঘর কুপিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৩টি ককটেল উদ্ধার করে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, সদর উপজেলার শৌলপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান ভাসানী সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন। গত ১৭ জানুয়ারি তিনি একটি সভায় শরীয়তপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী সাঈদ আহমেদের হাত ধরে ৫ শতাধিক সমর্থক নিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেন। বৃহস্পতিবার তিনি স্ত্রী সন্তানের কাছে দুবাইতে পাড়ি জমান।

শুক্রবার দিনগত রাতে তার বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হামলা চালানো হয়। পাশাপাশি তার সমর্থকদের ১১টি ঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। ভাসানী খান ও তার সমর্থকদের বিএনপিতে যোগদান নিয়ে স্থানীয় কিছু বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তারই প্রেক্ষিতে এ ঘটনার সূত্রপাত ঘটে।

বিষয়টি নিয়ে চিকন্দী পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক গোলাম রসুল বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে। আমরা ঘটনাস্থল থেকে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছি। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

