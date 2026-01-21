  2. জাতীয়

বনানীতে বিদেশি রিভলবারসহ একজন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
বনানীতে বিদেশি রিভলবারসহ একজন গ্রেফতার

রাজধানীর বানানী এলাকা থেকে একটি বিদেশি রিভলবারসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বনানী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতের নাম আব্দুস সামাদ (২৫)।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে বনানী থানাধীন কড়াইল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বনানী থানার বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার দুপুরে বনানী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে বনানী থানাধীন কড়াইল জামাই বাজার ঝিলপাড় নরসিংদী পট্টি এলাকার একটি বাসায় রিভলবারসহ একজন অবস্থান করছেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে একটি বিদেশি ২২ ম্যাগনাম মিনি রিভলবারসহ আব্দুস সামাদকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বনানী থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

কেআর/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।