শাহজালাল বিমানবন্দরকে নীরব এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে
যে কোনো মূল্যে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকাকে নীরব এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, নীরব এলাকা বাস্তবায়নে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে। সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে আরও সচেতন করতে জোরালো ভূমিকাও পালন করা হবে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের সামনে গোলচত্বরে নীরব এলাকা বাস্তবায়নে সমন্বিত অভিযানে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
রিজওয়ানা হাসান বলেন, বিমানবন্দর এলাকাকে নীরব এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। পাশাপাশি নীরব এলাকা প্রতিষ্ঠিত করতে জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম আরও জোরালো করা হবে।
এসময় সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ, ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (অ্যাডমিন) মো. সরোয়ার, অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) আনিছুর রহমান, বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক এস এম রাগিব সামাদ, ট্রাফিকের উত্তরা বিভাগের উপ-কমিশনার আনোয়ার সাঈদসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে অভিযানের সময় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম দুটি গাড়িকে দুই হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। পাশাপাশি অনেক চালককে সতর্ক করা হয়।
এমএমএ/এমআইএইচএস