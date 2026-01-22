  2. জাতীয়

চিরকুটে হত্যার হুমকি

ধানমন্ডিতে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের পরিচালকের বাসায় গুলি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১০ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ধানমন্ডিতে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের পরিচালকের বাসায় গুলি
চিরকুটে ওই ব্যাংক পরিচালককে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে

রাজধানীর ধানমন্ডিতে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসির বোর্ড অব ডিরেক্টর অশোক কুমার সাহার বাসায় গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এসময় তারা একটি চিরকুট দিয়ে ব্যাংকের সভায় না যাওয়ার হুমকি দেয়।

চিরকুটে লেখা রয়েছে, ‘মি. অশোক, ২৫ তারিখ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের সভায় তুমি যাচ্ছো না। যদি যাও, তাহলে তোমার ফেরার রাস্তা বন্ধ। আর যদি ফিরে আসো, তাহলে তুমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে সারা জীবন। কথার বাইরে গেলে তোমার শ্রাদ্ধ খেতে আসবো আমরা। পুঁজিবাদের দোসর হয়ে আমাদের হত্যা করতে বাধ্য করো না। পরিবার সবারই আছে।’

বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। 

তিনি জানান, বুধবার বিকেলের দিকে তিনটি মোটরসাইকেলে করে কয়েকজন যুবক ধানমন্ডি থানার ৯/এ সড়কের ২৩ নম্বর বাড়িতে অশোক কুমার সাহার বাসায় গুলি ছোড়ে। ওই বাসায় তার মেয়ে ও শ্যালক থাকেন। ঘটনার সময় অশোক কুমার সাহা চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন।

এ সময় তারা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের মিটিংয়ে অশোক কুমার সাহাকে না যাওয়ার জন্য ওই বাসার নিরাপত্তাকর্মীকে জানায় এবং একটি চিরকুট দিয়ে যায়।

ঘটনার পর পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং জড়িতদের শনাক্তে কাজ চলছে বলে জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

টিটি/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।