বিভিন্ন আসন থেকে লোক এনে মব করার চেষ্টা হচ্ছে: আসিফ মাহমুদ
বিভিন্ন আসনের প্রান্তিক এলাকা থেকে লোকজন নিয়ে এসে মব তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
রোববার দিনগত রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে নির্বাচনি পদযাত্রার শুরুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এসব কথা বলেন।
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, এনসিপির পক্ষ থেকে ১০ দিনব্যাপী নির্বাচনি সফর শুরু হচ্ছে। আমাদের প্রার্থীদের আসন এবং যে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে এনসিপি শক্তিশালী সেখানে পথসভা করবো। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনসিপি ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। ১১ দলীয় জোটের পক্ষে আমরা ৩০ আসনে নির্বাচন করছি। আগামীকাল (আজ সোমবার) চট্টগ্রামে শহীদ ওয়াসিমের কবর জিয়ারতের মধ্যে দিয়ে আমাদের নির্বাচনি জনসংযোগ শুরু করবো।
‘আমাদের প্রচারণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুশাসন, সংস্কার ও সার্বভৌমত্ব। সেই সঙ্গে হ্যাঁ ভোট জয়যুক্ত করার জন্য আমরা প্রচারণা করবো। আমরা কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই এবং আমাদের ইশতেহারের বিভিন্ন বিষয় আমরা উপস্থাপন করবো। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ইশতেহার প্রকাশ করবো।’
নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা শঙ্কা করছি প্রভাব বিস্তারের। আদালতের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আগে ক্ষমতাসীনরা ৪০/৫০ জন আইনজীবী পাঠিয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতো। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখছি বিভিন্ন আসনের প্রান্তিক এলাকা থেকে মানুষ নিয়ে এসে মব ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দ্বৈত নাগরিকদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দ্বৈত নাগরিকদের যাতে নির্বাচন করতে না দেওয়া হয়, সেই বিষয়ে আমরা আইনি পদক্ষেপ নিয়েছি।’
এনসিপির মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা আশা করছিলাম জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ সাংবাদিকতা স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলের দলীয় প্যাডে বিভিন্ন পত্রিকা এবং টেলিভিশনের সাংবাদিকদের নাম আসছে। স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য দলীয় প্যাডে নাম আসা আশঙ্কাজনক। বিজ্ঞাপনের মোড়কে একটি দলের প্রচারণা চলছে। এইখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকার আশঙ্কা করছি। যদি মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন আকারে দলীয় প্রচারণা করার সুযোগ থাকে, তাহলে শাপলা কলি ও দাঁড়িপাল্লাসহ সব দলকে সুযোগ দেওয়া হোক।’
আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, আমরা এই পদযাত্রার মাধ্যমে জোটের সব দলের প্রার্থীদের পক্ষেই কাজ করবো। আমরা একসঙ্গে একদিকে না গিয়ে বিভিন্ন দিকে আমাদের ভয়েস ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা করেছি। আমরা আমাদের দলীয় প্রার্থীদের পাশাপাশি জোটের প্রার্থীদেরও প্রচারণা করবো।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, মুখ্য সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলামসহ এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা।
নির্বাচন পদযাত্রার শিডিউলে পরিবর্তন
দীর্ঘ যানজটে এনসিপি নেতাদের গাড়িবহর চট্টগ্রামে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় শহীদ ওয়াসিমের কবর জিয়ারত করতে পারেনি এনসিপি।
সোমবার সকালে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিডিয়া সেক্রেটারি ইয়াসির আরাফাত জানিয়েছেন, অনিবার্য কারণে নির্বাচন পদযাত্রার শিডিউলে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। দীর্ঘ যানজটে এনসিপি নেতৃবৃন্দের গাড়িবহর চট্টগ্রামে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় শহীদ ওয়াসিমের কবর জিয়ারতের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হচ্ছে। এজন্য অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।
ইয়াসির আরাফাত জানিয়েছেন, পরিবর্তিত শিডিউল মোতাবেক, নেতৃবৃন্দ লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের দর্জিপাড়ায় শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারত করেছেন।
এনএস/এমএমএআর