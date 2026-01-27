পোস্টাল ব্যালট: বাংলাদেশে পৌঁছেছে ২১ হাজার ৫০৮ ভোট
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ২১ হাজার ৫০৮টি ভোট পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
ইসি জানায়, প্রবাসীদের নিবন্ধনের পরে বিভিন্ন দেশে ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়। প্রবাসী ভোটাররা ব্যালট গ্রহণ করেছেন ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯২০টি। এর মধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮টি।
সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস/ডাক বাক্সে জমা দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৩২২ ভোট। প্রবাসীরা সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে ডাক বিভাগে পোস্টাল ব্যালট পাঠাচ্ছে। এর পরে ডাক বিভাগ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনের দিন পোস্টাল ব্যালটের ভোট গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারের পাশাপাশি দেশের ভেতরে তিন ধরনের ব্যক্তি নিবন্ধন করেছেন। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, নিজ এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী এবং আইনি হেফাজতে (কারাগারে) থাকা ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে সরকারি চাকরিজীবী, কয়েদী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রবাসীসহ ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ভোটার পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধিত। ব্যালট ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছাতে হবে, অন্যথায় বাতিল হবে।
এমওএস/এমআরএম