  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে আটক ২

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৩ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে আটক ২
মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে আটক ২/ছবি-সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে এক নারী মাদককারবারিসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযানে মাদকদ্রব্য, ধারালো অস্ত্র ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।

আটকরা হলেন- তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী জুয়েল (৩০) ও নারী মাদক কারবারি কাজল (২১)।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সেনা সূত্র জানায়, সোমবার দিনগত রাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোড এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে জুয়েল নামে এক তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীকে ধারালো অস্ত্রসহ আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় আরেকটি অনুসরণমূলক অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যান্য মাদককারবারিরা ভবনের ছাদ দিয়ে পালিয়ে গেলেও নারী মাদককারবারি কাজলকে আটক করতে সক্ষম হয় সেনা সদস্যরা।

অভিযানে আটকদের কাছ থেকে ২২৬ পিস ইয়াবা, ৯৮ প্যাকেট হেরোইন, দুটি বড় সামুরাই এবং ১২ হাজার ৭০০ টাকা নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।

পরে আটক দুজন ও উদ্ধারকৃত আলামতসমূহ যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এলাকাবাসী সেনাবাহিনীর এই অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, মাদক ও সন্ত্রাস দমনে এ ধরনের অভিযান জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

টিটি/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।