সমুদ্র গবেষণায় দরপত্র ছাড়াই কেনা হচ্ছে জাহাজ-স্পিডবোট

সমুদ্র গবেষণায় দরপত্র ছাড়াই কেনা হচ্ছে জাহাজ-স্পিডবোট
রাষ্ট্রীয় সমুদ্র গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম জোরদার করতে আনুষঙ্গিক গবেষণা সরঞ্জামাদিসহ একটি স্মল রিসার্চ ভেসেল (জাহাজ) এবং দুটি স্পিডবোট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। উন্মুক্ত দরপত্র ছাড়াই সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে এই জাহাজ ও স্পিডবোট কিনতে ব্যয় হবে ১৬১ কোটি ৭১ লাখ টাকা।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।
প্রস্তাব অনুযায়ী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়নে ‘বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের আওতায় এই ক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রকল্পটি রাষ্ট্রীয় সমুদ্র গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।
সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) জিডি-১ প্যাকেজের আওতায় এই জাহাজ ও স্পিডবোট সংগ্রহ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে আনুষঙ্গিক গবেষণা সরঞ্জামাদিসহ ৩২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮ মিটার প্রস্থের একটি স্মল রিসার্চ ভেসেল এবং ২৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৭ ফুট প্রস্থের দুটি স্পিডবোট।
টিইসি দরপ্রস্তাব যাচাই-বাছাই ও নেগোসিয়েশন শেষে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের দাখিল করা দরকে সুপারিশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রস্তাবটি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং কমিটি তা অনুমোদন করেছে।
প্রকল্পটির প্রথম সংশোধিত আরডিপিপি পরিকল্পনা উপদেষ্টা গত বছরের ৪ মে অনুমোদন করেন। প্রকল্পটির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত। আরডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সম্পাদনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।
