রাইদা ও ভিক্টর পরিবহনের দুই বাসের রেষারেষিতে প্রাণ গেলো যুবকের
রাজধানীর বাড্ডায় দুই বাসের মাঝে চাপা পড়ে আবুল কাশেম আজাদ (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত আজাদ বেসরকারি এক ব্যাংকের অফিস সহায়ক ছিলেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের সহকর্মী ইফতেখার হোসেন বলেন, আবুল কাশেম আজাদ বেসরকারি এক ব্যাংকের খিলক্ষেত শাখার অফিস সহায়ক ছিলেন। সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পথে বাড্ডা লিংক রোডে রাইদা পরিবহন ও ভিক্টর পরিবহনের দুই বাসের রেষারেষিতে ওই দুই বাসের মাঝে চাপা পড়েন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আবুল কাশেম আজাদ চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার নেকদি গ্রামের মৃত আবুল কালাম আজাদের সন্তান। কর্মসূত্রে রাজধানী ঢাকায় বসবাস করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুইটি বাস জব্দ করা হয়েছে ও চালকদের আটক করা হয়েছে।
