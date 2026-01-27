  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযান, নারী মাদক কারবারিসহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে আটক দুইজন/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক নারী মাদক কারবারিসহ দুজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। অভিযানে মাদকদ্রব্য, ধারালো অস্ত্র ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সেনা সূত্র জানায়, মঙ্গলবার ভোরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোড এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে জুয়েল (৩০) নামে এক তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীকে ধারালো অস্ত্রসহ আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় আরেকটি অনুসরণমূলক অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক কারবারিরা ভবনের ছাদ দিয়ে পালিয়ে গেলেও, নারী মাদক ব্যবসায়ী কাজলকে (২১) আটক করেন সেনাসদস্যরা।

অভিযানে ২২৬ পিস ইয়াবা, ৯৮ প্যাকেট হেরোইন, দুটি বড় সামুরাই (ধারালো অস্ত্র) এবং ১২ হাজার ৭০০ টাকা নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার আলামত ও আটক দুজনকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

