  2. জাতীয়

লুৎফে সিদ্দিকী

কাস্টমস এখনো ডিজিটাল নয়, পূর্ণ অটোমেশন পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
কাস্টমস এখনো ডিজিটাল নয়, পূর্ণ অটোমেশন পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেছেন, কাস্টমস পুরোপুরি ডিজিটাল—এমন দাবি থাকলেও বাস্তবে এখনো অনেক ক্ষেত্রে কাগজের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে কাস্টমস কার্যক্রম আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে এবং ‘ইজ অব ডুইং বিজনেস’-এ বড় ধরনের অগ্রগতি আসবে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

সাম্প্রতিক উদাহরণ তুলে ধরে লুৎফে সিদ্দিকী জানান, আগে জাহাজ বন্দরে ভেড়ানোর পর অফিসে গিয়ে পেমেন্ট করতে হতো, যা ছয় মাস আগেও অনলাইনে সম্ভব ছিল না। এখন জাহাজ থেকেই অনলাইনে কার্ড পেমেন্ট করা যাচ্ছে। একইভাবে ট্রাক বন্দরে প্রবেশের সময় আগে নগদ অর্থে টিকিট কাটতে কমপক্ষে ২০ মিনিট সময় লাগত, যা এখন কিউআর কোডের মাধ্যমে মাত্র ২০ সেকেন্ডে সম্পন্ন হচ্ছে।

তার মতে, এ ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধি বা এফিশিয়েন্সি গেইন অনেক সময় শুল্ক হ্রাসের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সম্মিলিতভাবে এসব সংস্কার ব্যবসা ও অর্থনীতির পরিবেশে বড় পরিবর্তন আনছে এবং ভবিষ্যতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে আরও সহজ করবে।

তিনি জানান, বর্তমানে কাস্টমস ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা প্রি-অ্যারাইভাল কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যেখানে জাহাজে পণ্য ওঠার আগেই অন্তত ৫০ শতাংশ পণ্যের ক্লিয়ারেন্স সম্পন্ন হওয়ার কথা, সেখানে বাংলাদেশে এ হার ৫ শতাংশেরও কম। এর পেছনে কিছু সিএন্ডএফ ব্রোকারের অনীহা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং কিছু ধাপ ইচ্ছাকৃতভাবে ম্যানুয়াল রাখার অভিযোগ রয়েছে।

এমইউ/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।