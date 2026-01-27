  2. জাতীয়

গণসংযোগে সরগরম ঢাকা-৬, প্রচারণায় দুই প্রধান প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৩ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-৬ আসনে বিএনপি ও জামায়াতসমর্থিত প্রার্থীরা গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-৬ আসনে নির্বাচনি প্রচারণা দিন দিন বাড়ছে। নির্বাচন ঘিরে দুই প্রধান প্রার্থীর ধারাবাহিক গণসংযোগ, সভা ও সমাবেশে আসনটির রাজনৈতিক মাঠ ক্রমেই সরগরম হয়ে উঠছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ও ১১ দল সমর্থিত প্রার্থী আব্দুল মান্নান পৃথক কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছান।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন। সকালে জহির রায়হান নাট্যমঞ্চ থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে অক্ষয় দাস লেন বাগিচা, কে বি রোড হয়ে লোহারপুল খালপাড় ও মটনার গলি, গেন্ডারিয়াসহ আশপাশের আরও কয়েকটি এলাকায় উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেন। এসময় বিভিন্ন স্থানে সংক্ষিপ্ত পথসভাও হয়।

গেন্ডারিয়ায় এক পথসভায় ইশরাক বলেন, আমি আগে কখনো রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলাম না। আপনাদের কাছে একবার সুযোগ চাই। আপনারা যদি আমাকে দায়িত্ব দেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদের হতাশ করবো না।

একই দিন জামায়াত মনোনীত ও ১১ দল সমর্থিত ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান নারিন্দা রোড ও গেন্ডারিয়া এলাকায় গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেন।

দুপুরে তিনি ঢাকাস্থ ফেনী ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত মিলনমেলায় অংশ নেন। রাজধানীর বংশালে ফজলুল হক কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই মিলনমেলায় ঢাকায় বসবাসরত ফেনী জেলার ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক খাতের ব্যবসায়ীরা অংশ নেন।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এই মিলনমেলায় আব্দুল মান্নান বলেন, সংগঠিত উদ্যোগ ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমাজের উন্নয়ন সম্ভব।

তিনি ফেনী জেলার ব্যবসায়ী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

