পটুয়াখালীতে নতুন একটি যুগ্ম দায়রা আদালত স্থাপন

পটুয়াখালীতে নতুন একটি যুগ্ম দায়রা আদালত স্থাপন
পটুয়াখালী জেলায় নতুন একটি যুগ্ম দায়রা আদালত স্থাপন করেছে সরকার। কলাপাড়া, মহিপুর ও রাঙ্গাবালি থানার মামলার দায়রা অধিক্ষেত্র প্রয়োগের জন্য এই আদালত গঠন করা হয়েছে।
সম্প্রতি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় দেওয়া ক্ষমতাবলে এই আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
নতুন যুগ্ম দায়রা আদালতের বসার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা সদরে।
আরএমএম/এমআইএইচএস