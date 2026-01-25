  2. জাতীয়

বিয়ের দাওয়াত খেয়ে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় দুই বন্ধুর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৯ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিয়ের দাওয়াত খেয়ে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় দুই বন্ধুর মৃত্যু
ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার শনির আখড়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় আহত ইয়াসিন রানা (২৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শনিবার (২৫ জানুয়ারি) দিনগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে তার মৃত্যু হয়। এর আগে একই দুর্ঘটনায় তার বন্ধু খাইরুল মারা যান।

এর আগে শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় দুইজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। এসময় কর্তব্যরত চিকিৎসক খাইরুলকে মৃত ঘোষণা করেন। এর দেড় ঘণ্টা পর মারা যান ইয়াসিন রানা।

নিহত ইয়াসিন রানার আত্মীয় রায়হান বলেন, ইয়াসিন পেশায় মোটরসাইকেল মেকানিক ছিলেন। রাতে দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে তাদের এক বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে যান। পরে বাসায় ফেরার সময় শনির আখড়া এলাকায় একটি ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে খাইরুল ও ইয়াসিন গুরুতর আহত হন। পরে দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক খাইরুলকে মৃত ঘোষণা করেন। ইয়াসিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে বারোটার দিকে মারা যান।

ইয়াসিনের লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরা থানার ফয়েজ উদ্দিনের সন্তান। কর্মসূত্রে রাজধানীর ভাষানটেক এলাকায় থাকতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। এ ঘটনায় ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করেছে পুলিশ।

