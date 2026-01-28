  2. জাতীয়

যাত্রাবাড়ী ফাঁড়ি থেকে পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
যাত্রাবাড়ী ফাঁড়ি থেকে পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ ফাঁড়ির ওয়াশরুম থেকে মো. শফিকুল ইসলাম (৪২) নামের এক পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

নিহত শফিকুল ইসলাম চাঁদপুরের মতলব উত্তর থানার প্রয়াত আব্দুল মান্নান মল্লিকের ছেলে। বর্তমানে তিনি যাত্রাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির ওয়ারী বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাউসার হুমায়ুন জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে যাত্রাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির ওয়াশরুমের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় শফিকুলকে দেখতে পান তারা। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে বেলা দেড়টার দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়।

এসআই কাউসার আরও জানান, মো. শফিকুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। চিকিৎসা সেবাও নিয়েছেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দিনগত রাত সাড়ে ৩টা থেকে বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে ওয়াশরুমে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে রশি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস নেন তিনি। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

কাজী আল-আমিন/এমএমকে

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।