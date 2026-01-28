চরমোনাই পীর
দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য হাতপাখা মার্কায় ভোট দেবেন
যারা ইসলাম ধর্মের অনুপ্রেরণা, নীতি ও শরিয়াহ আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে না, তারা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।
ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য হাতপাখা মার্কায় ভোট দেবেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে কুড়িগ্রাম কলেজ মোড় বিজয় স্তম্ভের সামনে কুড়িগ্রাম-২ (সদর, ফুলবাড়ী ও রাজারহাট) আসনের নির্বাচনি প্রচারণায় এক জনসভায় এ কথা বলেন তিনি।
চরমোনাই পীর বলেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে ইসলামের পক্ষে শুধু একটাই বাক্স। সেই বাক্সটা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাতপাখা প্রতীকের বাক্স। যারা আমরা ইসলামকে ভালোবাসি, যারা দেশকে ভালোবাসি, যারা ইসলামকে ক্ষমতায় দেখতে চাই—সেই মা-বোন ও ভাইদের কাছে অনুরোধ করে বলতে চাই, দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য হাতপাখা মার্কায় ভোট দেবেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘দেশের পরিবর্তনের জন্য ইসলামের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, ভালো নীতি ও আদর্শের পক্ষে এবং মানবতার কল্যাণের পক্ষে ভোট দিতে হবে। ভোটের প্রকৃত বিজয় তখনই হবে, যখন ইসলামের পক্ষে ভোট দেওয়া হবে।’
অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা করে মুফতি রেজাউল করীম বলেন, ‘ইসলামি অনুশাসনে যদি দেশ পরিচালনা না করবেন, তবে চব্বিশের জুলাই আন্দোলনের কী দরকার ছিল? এতো প্রাণের বিনিময়ে আবু সাঈদ-মুগ্ধদের প্রাণ বিসর্জনের কোনো দরকার ছিল না। যারা ইসলাম ধর্মের অনুপ্রেরণা, নীতি ও শরিয়াহ আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে না, তারা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি শাহজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, কুড়িগ্রাম-২ আসনের দলীয় মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মাওলানা মো. নুর বখত এবং জেলা সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।
নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে বিকেলে মুফতি রেজাউল করীম কুড়িগ্রাম-১ আসনের নাগেশ্বরী এবং কুড়িগ্রাম-৩ আসনের উলিপুরেও বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গেছে।
রোকনুজ্জামান মানু/এসআর/জেআইএম