খিলগাঁওয়ে লুট হওয়া বিদেশি পিস্তল ও ২৯০ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেফতার ১

খিলগাঁওয়ে লুট হওয়া বিদেশি পিস্তল ও ২৯০ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেফতার ১
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে অভিযান চালিয়ে থানা থেকে লুট হওয়া একটি বিদেশি পিস্তল ও বিপুল পরিমাণ গুলিসহ আসাদুল (২৫) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৩।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় র্যাব-৩ এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সনদ বড়ুয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সনদ বড়ুয়া বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার (২৮ জানুয়ারি) মধ্যরাতে খিলগাঁওয়ের উত্তর গোড়ান এলাকায় আজগর আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় আসাদুল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। তিনি নেত্রকোনার কলমাকান্দা থানার নিলুকাচর গ্রামের মারফতের ছেলে।
গ্রেফতারের সময় আসাদুলের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, ২৯০ রাউন্ড ২২ এলআর গুলি, একটি খালি কার্টুজ এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার পিস্তলটি যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত বলে জানায় র্যাব।
উদ্ধার করা অস্ত্র ও গুলি থানা থেকে লুট হওয়া বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন হকারী পুলিশ সুপার সনদ বড়ুয়া।
এ ঘটনায় গ্রেফতার আসাদুলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে খিলগাঁও থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
