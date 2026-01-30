টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬  

টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড
সকাল ৯টা ১৫ মিনিট, আইসিসি টিভি
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
প্রথম টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
প্লে-অফ ড্র
বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ১ ও উয়েফা
বুন্দেসলিগা
কোলন-ভলফসবুর্গ
রাত ১টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
লাৎসিও-জেনোয়া
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন
টেনিস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল
আলকারাজ-জভেরেভ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
জোকোভিচ-সিনার
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
এমএমআর