গায়ানায় কূটনৈতিক মিশন স্থাপন করবে বাংলাদেশ
গায়ানার রাজধানী জর্জটাউনে নতুন একটি কূটনৈতিক মিশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবলের একটি অংশকে দ্রুত পাঠানো হবে। মিশনটি পরিচালনা করবেন একজন ফাস্ট সেক্রেটারি বা কাউন্সিলর।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন দেওয়া হয়।
পরে বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান।
তিনি জানান, গায়ানা বর্তমানে বিশ্বের দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশটিতে প্রচুর তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে এবং গত বছর গায়ানার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫০ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে।
প্রেস সচিব জানান, বাংলাদেশের পরিকল্পনা অনুযায়ী, গায়ানায় নতুন মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশি দক্ষ শ্রমিকদের জন্য দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। বিশেষ করে চিকিৎসক, কৃষি কর্মী এবং অন্য দক্ষ পেশাজীবীদের চাহিদা রয়েছে।
এছাড়া, গায়ানার বৃহৎ কৃষিজমি যেখানে ধান, চিনির উৎপাদন হয়, সেখানে লিজের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি বিনিয়োগের সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। সরকারের মতে, এটি বাংলাদেশের জন্য একটি সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও কর্মসংস্থান সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।
উপদেষ্টা পরিষদ সভায় এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরা হয়।
