জামিননামা ছাড়াই কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া তিন আসামি গ্রেফতার

জামিননামা ছাড়াই কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া তিন আসামি গ্রেফতার
জামিননামা ছাড়াই ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হত্যা মামলার সেই তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ১২টার দিকে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১৪ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সামসুজ্জামান।
তিনি বলেন, ওই তিনজনের খোঁজ পেয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় র্যাব-১৪ ময়মনসিংহের অধিনায়ক মহোদয় সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত জানাবেন।
কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়া আসামিরা হলেন- মো. আনিস মিয়া, রাশেদুল ইসলাম ও জাকিরুল ইসলাম। তাদের বাড়ি ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার তারাটি গ্রামে। তারা একটি হত্যা মামলার আসামি হিসেবে কারাগারে বন্দি ছিলেন।
এর আগে মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষ ওই আসামিদের মুক্তি দেয়। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষ অফিসিয়ালভাবে পুলিশকে জানায়নি। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি জানতে পারে জাগো নিউজ।
পরে এ নিয়ে ‘জামিননামা ছাড়াই হত্যা মামলার ৩ আসামিকে ছেড়ে দিলো কারা কর্তৃপক্ষ’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে জাগো নিউজ। এরপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।
কারা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, ওই তিনজন হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। কারাগারের কর্মকর্তা প্রডাকশন ওয়ারেন্টকে ভুল করে জামিননামা ভেবে তিনজনকে ছেড়ে দেয়। এটি ‘ভুলমুক্তি’ (ভুল করে মুক্তি)। এ ঘটনায় ডেপুটি জেলার জাকারিয়া ইমতিয়াজকে
সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এছাড়া বৃহস্পতিবার গাজীপুরের কাশিমপুরের ডিআইজি প্রিজন্স টিপু সুলতানকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। যে বা যেসব কর্মকর্তা এটির সঙ্গে জড়িত, তাদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এনএইচআর