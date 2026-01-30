চট্টগ্রাম বন্দর
আন্দোলনকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা
নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি ব্যবস্থাপনায় দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের শাস্তির আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে চট্টগ্রাম বন্দরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন পরিচালক (প্রশাসন) ওমর ফারুক।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ২৯ জানুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় অফিস চলাকালীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এনসিটি প্রজেক্ট বিষয়ক একটি রিটে হাইকোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে রায়ের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দরের কতিপয় কর্মচারী বন্দর ভবনে, ফয়ারে এবং বন্দর ভবন এলাকায় মিছিলে অংশগ্রহণ করে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিরুপ মন্তব্য করে, দলবদ্ধভাবে মহড়া দিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে, সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করে এবং গণমাধ্যমে বক্তব্য/পোস্ট প্রদান করে, যা সুস্পষ্ট পেশাগত অসদাচরণ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
এতে আরও বলা হয়, এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বন্দরের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিরোধী কাজ করেছে/করছে। পূর্বে এ বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সতর্ক করা হয়েছে। এ অবস্থায় চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরূপ কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
