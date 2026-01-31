রিকুইজিশন করা আন্তঃজেলা রুটের বাস ছেড়ে দেওয়ার দাবি মালিকদের

রিকুইজিশন করা আন্তঃজেলা রুটের বাস ছেড়ে দেওয়ার দাবি মালিকদের
আন্তঃজেলা রুটের যেসব বাস রিকুইজিশন করা হয়েছে, তা অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে সমিতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের মহাসচিব সাইফুল আলম।
তিনি বলেন, ‘রিকুইজিশন করা বাসগুলোর জন্য মালিক কত টাকা পাবেন এবং শ্রমিকদের বেতন ও তেলের জন্য কত টাকা দেওয়া হবে- নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এখনো কোনো মালিক এবং আমাদের সংগঠনকে তা জানানো হয়নি। এ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি অবশ্যই মালিক সংগঠন এবং সাধারণ মালিক-শ্রমিকদের অবহিত করা প্রয়োজন। টাকা কোন সংস্থার কাছ থেকে মালিক-শ্রমিকরা পাবে, সুনির্দিষ্টভাবে এখনো জানানো হয়নি। অনতিবিলম্বে আমাদের তা সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে হবে।’
নির্বাচন ঘিরে মোট পাঁচদিন সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে জানিয়ে সাইফুল আলম বলেন, ‘ওই ছুটিতে ভোটাররা তাদের স্ব স্ব গন্তব্যে ভোট দিতে যাবেন। আবার নির্বাচনের পরদিন ফিরবেন। এ কারণে যাতায়াতে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হবে। কিন্তু আন্তঃজেলা রুটে চলাচলরত গাড়ি ব্যাপক হারে রিকুইজিশন করা হচ্ছে। যদি তা চলমান থাকে তাহলে নির্বাচনের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে যাত্রীদের আন্তঃজেলা বাসের সংকট দেখা দেবে।’
নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দিয়ে মালিক সমিতির মহাসচিব বলেন, ‘স্ব স্ব জেলার ভেতরে চলাচলরত লোকাল বাস-মিনিবাস রিকুইজিশন করার জন্য অনুরোধ জানাই। আন্তঃজেলা রুটের যেসব গাড়ি রিকুইজিশন করা হয়েছে, অনতিবিলম্বে তা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাই।’
প্রতিটি গাড়িই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের মাধ্যমে কেনা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘তাছাড়া গাড়ির তেল, স্টাফদের বেতন-ভাতা ও খোরাকি পরিশোধ করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দ বা কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণা আমরা এখনো জানতে পারিনি। বিষয়টি নিষ্পত্তি না করলে রিকুইজিশন করা গাড়ি যথাসময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছি। তাই গত ২৭ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বরাবর লিখিতভাবে ওপরে উল্লেখিত সব বিষয় জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো আমাদের দেওয়া পত্রের কোনো উত্তর পাইনি। তাই বিষয়টি জনগুরুত্বপূর্ণ বিধায় অনতিবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।’
এমএমএ/একিউএফ