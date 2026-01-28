গণভোট ও সংসদ নির্বাচনে তরুণরাই গণতন্ত্রের ভিত রচনা করবে: আলী রীয়াজ

গণভোট ও সংসদ নির্বাচনে তরুণরাই গণতন্ত্রের ভিত রচনা করবে: আলী রীয়াজ
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, আসন্ন গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তরুণদের অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের ভিত রচনা করবে। এই গণতন্ত্রের জন্য রচিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান।
তরুণদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আসুন, আমরা সবাই মিলে সচেতন সমাজ গড়ে তুলি এবং একটি সুন্দর, উন্নত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণে এগিয়ে আসি।
‘আসন্ন গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে তরুণরাই নিয়ামক শক্তি’ শীর্ষক ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাজধানীর এফডিসিতে ‘ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’ এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।
আলী রীয়াজ বলেন, তরুণ শক্তিই রাষ্ট্র পরিচালনার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চলেছে। গণভোট কিংবা জাতীয় সংসদ নির্বাচন—সবক্ষেত্রেই তরুণদের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা ফলাফলের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেন, তরুণ সমাজ সাধারণত শিক্ষিত, প্রযুক্তি-সচেতন এবং পরিবর্তনমুখী। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও বিভিন্ন নাগরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রুত মতামত গড়ে তুলতে পারে এবং অন্যদের প্রভাবিত করতে সক্ষম। তাই আসন্ন গণভোট ও নির্বাচনে তরুণদের চিন্তা-চেতনা ও সিদ্ধান্তই হয়ে উঠবে নিয়ামক শক্তি।
'ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সঞ্চালনায় প্রতিযোগিতায় তেজগাঁও কলেজ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিকে (বিইউবিটি) পরাজিত করে।
