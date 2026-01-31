ডেভিল হান্ট ফেইজ-২: রাজধানীতে গ্রেফতার আরও ১১
‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ এর আওতায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাজধানীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে রাজধানীর ৯টি থানা পুলিশ।
তিনি বলেন, শুক্রবার লালবাগ থানা পুলিশ অত্র থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. আরিফকে (২৬) গ্রেফতার করেছে; ডেমরা থানা পুলিশ মো. মনির হোসেন (৫২) ও মো. ইমন আলীকে (৩০) গ্রেফতার করে; মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ মো. মারুফকে (২০) গ্রেফতার করে; খিলগাঁও থানা পুলিশ মো. লোকমান হেকিম (২৫) ও মো. রুবেলকে (২৬); বাড্ডা থানা পুলিশ বাবুল হোসেনকে (৪২); পল্টন থানা পুলিশ বাবলু মিয়াকে (৫১); চকবাজার থানা পুলিশ মো. সাজ্জাতকে (২৩); যাত্রবাড়ী থানা পুলিশ মো. সাইমন ওরফে সাইমুন মিয়াকে (১৯) এবং কদমতলী থানা পুলিশ মো. আনিসুর রহমান রনিকে (৪৮) গ্রেফতার করেছে।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
