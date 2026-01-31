সেতু বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায়-প্রক্সি, ৩ জনের জেল-জরিমানা

সেতু বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায়-প্রক্সি, ৩ জনের জেল-জরিমানা
সেতু বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও প্রক্সি দেওয়ার দায়ে তিন পরীক্ষার্থীকে জেল ও জরিমানা করা হয়েছে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর বিএএফ শাহীন কলেজ কেন্দ্রে সেতু বিভাগের কম্পিউটার অপারেটর, হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেতু বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে কম্পিউটার অপারেটর পদের পরীক্ষার্থী মো. সাগর হোসেন তপুকে (রোল: ১১০০৫৫২) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউরা উপজেলার ঘাগড়া গ্রামের বাসিন্দা।
এছাড়া অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষার্থী রিপন মিয়ার (রোল: ১৪০১৭৫৬) পরিবর্তে প্রক্সি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অভিযোগে দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তারা হলেন- মো. আবুল বাসার (কেন্দুয়া পৌরসভা, নেত্রকোনা) এবং আমির ফয়সাল (পূর্বধলা, নেত্রকোনা)। প্রত্যেককে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানজিলা জান্নাত রেটিনা। তিনি মোহাম্মদপুর রাজস্ব সার্কেলের দায়িত্বে রয়েছেন।
আরএমএম/ইএ