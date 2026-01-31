  2. জাতীয়

ঢাকা-৬

গেন্ডারিয়ায় ইশরাকের গণসংযোগ, মান্নানের পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-৬ আসনে নির্বাচনি প্রচারণা দিন দিন গতি পাচ্ছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর গেন্ডারিয়া এলাকায় পৃথক কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটারদের কাছে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন বিএনপি ও জামায়াত মনোনীত প্রার্থীরা।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। দিনভর প্রার্থীদের পথসভা, গণসংযোগ ও মতবিনিময় সভায় সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ভোটারদের কাছে উন্নয়ন, সহনশীল রাজনীতি ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি পরিবেশ এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

এদিন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন গেন্ডারিয়ায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪০ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় নির্বাচনি গণসংযোগে অংশ নেন।

গণসংযোগকালে তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনি মাঠে প্রতিপক্ষ দলের কিছু প্রার্থী পরিকল্পিতভাবে পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া ও ব্যক্তিগত আক্রমণের পরিবেশ তৈরি করছেন, যা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত।

তিনি বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিহার করে সবাইকে সংযম ও সহনশীল আচরণ বজায় রাখতে হবে, যাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকে।

অন্যদিকে একই দিনে জামায়াত মনোনীত ও ১০ দল সমর্থিত ঢাকা-৬ আসনের প্রার্থী ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান গেন্ডারিয়ার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস এলাকায় একটি নির্বাচনি পথসভা করেন। পাশাপাশি তিনি আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগেও অংশ নেন।

জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এই প্রার্থী বলেন, তাদের কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, ‘ঢাকা কোনো ব্যক্তির জমিদারি নয়, কিংবা কারও বাপ-দাদার তালুকও নয়।’

তিনি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোর অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

