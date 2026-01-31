চট্টগ্রাম বন্দরের ৪ কর্মচারীকে পানগাঁও আইসিটিতে বদলি
নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) নিয়ে আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের চার কর্মচারীকে ঢাকার পানগাঁও ইনল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনালে (আইসিটি) বদলি করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পার্সোনেল অফিসার স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে তাদের বদলির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বদলি আদেশে জরুরি দাপ্তরিক ও অপারেশনাল কাজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়।
বদলি হওয়া চার কর্মচারী হলেন—বন্দরের অডিট সহকারী মো. হুমায়ুন কবির (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ), ইঞ্জিন ড্রাইভার মো. ইব্রাহিম খোকন (১ম শ্রেণি-নৌ বিভাগ), উচ্চ হিসাব সহকারী মো. আনোয়ারুল আজিম (অর্থ ও হিসাব বিভাগ) ও এস এস খালাসী মো. ফরিদুর রহমান (প্রকৌশল বিভাগ)।
বদলি আদেশে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আজ বিকেলে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত করা হলো। তাদের ১ ফেব্রুয়ারি নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে বলা হয়েছে ওই আদেশে। তবে সূত্র বলছে, বদলি হওয়া চার কর্মচারী জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তারা বন্দর কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে এনসিটি নিয়ে আন্দোলনে যুক্ত হন।
চটগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) ওমর ফারুক বলেন, বন্দরের চারজন কর্মচারীকে তাদের বর্তমান বিভাগ থেকে ঢাকা পানগাঁও আইসিটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি হয়েছে।
এমডিআইএইচ/এমএমকে