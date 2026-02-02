শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি চলমান: টিআইবি

শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি চলমান: টিআইবি
গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালেও দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি চলমান। এ দুটি খাতের সংস্কার এ সরকারের যথাযথ মনোযোগও পায়নি। পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের অংশীজনদের সব মতামতকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর টিআইবির সম্মেলনকক্ষে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ‘কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ অংশে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।
টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাতের সংস্কার সরকারের যথাযথ মনোযোগ না পাওয়া, এসব খাতে অংশীজনদের মতামতকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা গেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি চলমান।
একদিকে বিভিন্ন খাতে অস্থিরতার পেছনে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব, অন্যদিকে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক আন্দোলনের মুখে দাবি মেনে নেওয়ার প্রবণতা ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিকসহ অন্যান্য খাতের সংস্কার উদ্যোগে সিন্ডিকেটে প্রভাব অব্যাহত বলেও উল্লেখ করেছে টিআইবি।
এএএইচ/এমএএইচ/