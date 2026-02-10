নির্বাচনে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ ভোট পড়তে পারে, আশা ইসি আনোয়ারুলের

নির্বাচনে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ ভোট পড়তে পারে, আশা ইসি আনোয়ারুলের
নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ এবং নারী ভোটারদের মধ্যে ভোট দেওয়ার যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তাতে ভোটের হার ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।
আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমানে দেশে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ভোটার তরুণ। এই বিশাল সংখ্যক তরুণ ভোটারকে কেন্দ্রমুখী করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে তরুণদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আরও পড়ুন
দ্রুততম সময়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর: প্রধান উপদেষ্টা
পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট, মাঠে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাড়ে ৯ লাখ সদস্য: ইসি
তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভোট দেওয়ার স্পৃহা এবার অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। যদি এই ৪ কোটি তরুণের একটি বড় অংশ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়, তবে ভোট কাস্টিংয়ের হারে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। এছাড়া মোট ১৩ কোটি ভোটারের প্রায় অর্ধেকই নারী। বিগত নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নারী ভোটারদের প্রচার-প্রচারণা এবং উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এবার সেই আগ্রহ আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদি নারী ভোটারদের এই উদ্দীপনা ভোটের দিনও বজায় থাকে, তবে তা মোট পার্সেন্টেজে বড় প্রভাব ফেলবে।
ইসি আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, সুনির্দিষ্টভাবে সংখ্যা বলা কঠিন হলেও অতীত নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ব্যক্তিগত ধারণা করেছি আমি। অতীতের উল্লেখযোগ্য নির্বাচনগুলোর তুলনায় এবার উপস্থিতির হার কম হবে না, বরং বেশি হতে পারে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তুঙ্গে রয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ভোটের হার ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। মূলত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার-প্রচারণার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়ার যে মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তাকেই এই ইতিবাচক পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।
এমওএস/কেএসআর