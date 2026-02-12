ফল জানতে কেন্দ্রের সামনে সমর্থক ও উৎসুক জনতার ভিড়

ফল জানতে কেন্দ্রের সামনে সমর্থক ও উৎসুক জনতার ভিড়
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট শেষে ভোট গণনা চলছে। ভোটের ফলাফল জানতে কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষা করছেন বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর কর্মীরা। রয়েছে অনেক উৎসুক জনতাও। ভিড় বাড়লে মাঝেমধ্যে তাদের সরিয়ে দিচ্ছে সেনাবাহিনী। তবে কিছুক্ষণ পরেই আবারও লোকজন জড়ো হচ্ছেন ভোটের ফল জানতে।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে ঢাকা-৪ আসনের (কদমতলী ও শ্যামপুর) কয়েকটি ভোটকেন্দ্র ঘুরে এ চিত্র দেখা যায়।
ঢাকা-৪ আসন (কদমতলী ও শ্যামপুর) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬০ এবং ৬১ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৬২ হাজার ৫০৬ জন। এদের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৮৬ হাজার ৪৬৭ এবং নারী এক লাখ ৭৬ হাজার ৩৪ জন। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৫ জন।
এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিএনপির তানভীর আহমেদ রবিন ও জামায়াতে ইসলামীর সৈয়দ জয়নুল আবেদীন। এছাড়া অন্য দল ও স্বতন্ত্র থেকে আরও ছয়জন প্রার্থী রয়েছেন।
দেশের কিছু নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীদের নানান অভিযোগ আর বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটলেও বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে।
