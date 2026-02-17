প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ২৪ জন
নতুন সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ২৪ জন শপথ নিয়েছেন। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় এ শপথ অনুষ্ঠান হয়।
বিকেল ৪টার পর মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনির সঞ্চালনায় এই শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে।
প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান শপথ নেন। এরপর ২৫ জন মন্ত্রী এবং পরে ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নেন।
প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যারা শপথ নিয়েছেন তারা হলেন- এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, মো. শরিফুল আলম, শামা ওবায়েদ ইসলাম, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ফরহাদ হোসেন আজাদ, মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, হাবিবুর রশিদ, মো. রাজিব আহসান, মো. আব্দুল বারী, মীর শাহে আলম, মো. জুনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি (জুনায়েদ সাকি), ইশরাক হোসেন, ফারজানা শারমিন, শেখ ফরিদুল ইসলাম, মো. নুরুল হক নুর (ভিপি নুর), ইয়াসের খান চৌধুরী, এম ইকবাল হোসেইন, এম এ মুহিত, আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর, ববি হাজ্জাজ ও আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম।
টেকনোক্র্যাট প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন মো. আমিনুল হক।
