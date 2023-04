বঙ্গবাজারে আগুনে পুড়ে যাওয়া কাপড় কিনছে বিদ্যানন্দ

বঙ্গবাজারে আগুনে পুড়ে যাওয়া পোশাক কিনছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন। কিনে নেওয়া এই পোশাকগুলো বিনামূল্যে অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করবে সংস্থাটি। আগুনে পুড়লেও পোশাকগুলো যেন পরার উপযোগী হয়। মঙ্গলবার (৪ এপ্রিল) ফেসবুক পেজে এই ঘোষণা দেয় বিদ্যানন্দ।

এতে বলা হয়, আগুনে দাগ লেগে যাওয়া একটা কাপড় কি আপনার ঈদের বাজেট থেকে কিনতে চাইবেন? একটু দাগ না হয় থাকছে কাপড়ে, কিন্তু একটা সংসারের কষ্টের দাগ তো মুছবে! বিক্রির অনুপযোগী কিন্তু পরার উপযোগী, এমন কাপড় বিদ্যানন্দ কিনে নিতে চায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। পরিবেশগত কারণে এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত চাই।

যারা এ ধরনের পোশাক বিক্রি করতে আগ্রহী তাদের কয়েকটি নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি।

এগুলো হলো:

বিকাশ (মার্চেন্ট): 01878116230 (counter no: 1)

বিকাশ (ব্যক্তিগত): 01708521955 , 01708521956

নগদ (মার্চেন্ট): 01631554646 (counter no: 1)

রকেট (ব্যক্তিগত): 017141180737, Biller ID 151

পেপল - [email protected] See less

এর আগে বঙ্গবাজারে মঙ্গলবার ভোর ৬টা ১০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এরপর ফায়ার সার্ভিসের অন্তত ৫০টি ইউনিট সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পাশাপাশি সেনা ও বিমানবাহিনীর সাহায্যকারী দল, নৌবাহিনীর সম্মিলিত দল ও একটি হেলিকপ্টার আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পুরো বঙ্গবাজার। এতে প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হন। একেবারেই নিঃস্ব হয়ে যান কোনো কোনো ব্যবসায়ী।

