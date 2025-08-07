সাবেক নৌবাহিনী প্রধান মাহবুব আলী খানের মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ

সাবেক নৌবাহিনী প্রধান মাহবুব আলী খানের মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ
সাবেক নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার ধানমন্ডির বাসা মাহবুব ভবনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) এ মিলাদ মাহফিলে মাহবুব আলী খানের ছোট মেয়ে জুবাইদা রহমান এবং তার স্বামী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তাদের মেয়ে জায়মা রহমান লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি অংশ নেন। মাহবুব আলী খানের স্ত্রী ইকবাল মান্দ বানু এবং পরিবারের সদস্যরাও দোয়ায় অংশ নেন।
এছাড়া বিএনপি নেতাদের মধ্যে সালাহউদ্দিন আহমদ, এজেডএম জাহিদ হোসেন, নিতাই রায় চৌধুরী, ইসমাইল জবিহউল্লাহ, আমান উল্লাহ আমান, জহির উদ্দিন স্বপন, ফজলে এলাহী আকবর, আতিকুর রহমান রুমন এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) আন্দালিব রহমান পার্থসহ, বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা মিলাদে অংশ নেন।
রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পান। পরে জিয়াউর রহমানের সরকারে মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালের ৬ আগস্ট তিনি মারা যান।
মাহবুব আলী খান স্মৃতি সংসদের পক্ষে তার বড় মেয়ে শাহিনা খান জামানের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সকালে বনানীতে মরহুমের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কোরআন খতম ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সব ঘাঁটিতে মাহবুব আলী খান স্মরণে দোয়া মাহফিল হয়।
এ ছাড়া ঢাকার বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসায় কোরআন খতম, জামিয়া কুরবানিয়া তালিমিয়া দাওরায়ে হাদিস মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানা, বাউনিয়াবাদ জামিয়া কুরবানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে সনমান্দি খান বাড়ি দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানাসহ ঢাকার জাতীয় মসজিদে বায়তুল মোকাররম মসজিদ, আজিমপুর দায়রা শরিফ জামে মসজিদ, ধানমন্ডির বায়তুল আমান জামে মসজিদ, তাকওয়া জামে মসজিদ, ঈদগাহ জামে মসজিদসহ হাই কোর্ট মাজার মসজিদসহ রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
মাহবুব আলী খানের জন্মভূমি সিলেটে হযরত শাহজালাল (রা.) ও হযরত শাহপরাণে (রা.) দরগা মসজিদে খতমে কোরআন, দোয়া মাহফিল ও খাদ্য বিতরণ করা হয়।
বগুড়া বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল জামে মসজিদে মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে বাদ আসর এবং গাবতলী বাগবাড়ী জামে মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া করা হয়।
ঢাকায় তার সহধর্মিণী বেগম মাহবুব আলী খান প্রতিষ্ঠিত ছিন্নমূল শিশু-কিশোরদের প্রতিষ্ঠান ‘সুরভি’তে বৃহস্পতিবার দোয়া মাহফিল হবে।
