হাদির খুনিদের গ্রেফতারে ইনকিলাব মঞ্চের ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম
শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে হাদির দাফন শেষে রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত এক সমাবেশ থেকে আলটিমেটাম দেওয়া হয়।
সমাবেশে বক্তব্য দেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। তিনি বলেন, ওসমান হাদিকে হত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পেছনে একটি সুসংগঠিত চক্র জড়িত। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেফতার করতে হবে, অন্যথায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
সরকারের উদ্দেশে আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে খুনিদের বিষয়ে কোনো ধরনের শিথিলতা বা সুশীল আচরণের সুযোগ নেই। হত্যার মতো গুরুতর বিষয়ে কথা উঠলেই ভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে এনে বিষয়টি হালকাভাবে দেখানোর প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। তিনি প্রশ্ন করেন, জুলাই আন্দোলন সরকারকে কী শিক্ষা দিয়ে গেছে—তা কি তারা ভুলে গেছে?
ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আরও বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তিকে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরানোর লক্ষ্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে।
আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, শরিফ ওসমান হাদি ছিলেন জনতার কণ্ঠস্বর এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তার নেতৃত্ব ও প্রভাবকে ভয় পেয়ে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে একটি বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ওসমান হাদির হত্যার মাধ্যমে যে লড়াই থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তা সফল হবে না। তার আদর্শ ও সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে এবং ন্যায়বিচার আদায় না হওয়া পর্যন্ত ইনকিলাব মঞ্চ রাজপথে সক্রিয় থাকবে।
