২টায় ওসমান হাদির জানাজা, লাখো মানুষের উপস্থিতি

২টায় ওসমান হাদির জানাজা, লাখো মানুষের উপস্থিতি
জানাজার জন্য সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় নেওয়া হয়েছে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে তাকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে পৌঁছে। তার জানাজাকে ঘিরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, সংসদের দক্ষিণাংশের দুটো মাঠ ও আশপাশের এলাকা ভরে গেছে। লোকে লোকারণ্য চারপাশ।
১২ ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ জুমা পল্টনে গুলিতে আহত হন জুলাই বিপ্লবী ও আধিপত্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় বীর শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরে এভারকেয়ার ও সিঙ্গাপুরে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে (১৯ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুরে তিনি মারা যান। তার মরদেহ শুক্রবার দেশে এসে পৌঁছায়। রাখা হয় হৃদরোগ হাসপাতালের হিমঘরে।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় হৃদরোগ হাসপাতাল থেকে ওসমান হাদির লাশ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। সেখান থেকে ময়নাতদন্ত শেষে ১১টা ৪৫ মিনিটে ফের নিয়ে আসা হয় হৃদরোগ হাসপাতালে। সোয়া ১২টার দিকে তার গোসল দেওয়া হয়। গোসল শেষে সোয়া ১টায় জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।
পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, দুপুর ২টায় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় তার জানাজা হবে। সেখানে লক্ষাধিক জনতা উপস্থিত হয়েছেন তার জানাজায় অংশ নিতে।
এসইউজে/এসএনআর