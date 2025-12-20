চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীকে এলডিপি থেকে বহিষ্কার
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি -এলডিপির প্রেসিডিয়াম সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীকে এলডিপি থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদ।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানান তিনি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি -এলডিপির প্রেসিডিয়াম সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল বিএনপি সম্পর্কে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। এটি এলডিপির দলীয় কোনো সিদ্ধান্ত বা পর্যবেক্ষণ নয়।
এতে তিনি লিখেছেন- বিএনপির সাথে এলডিপির কোনো জোট ছিল না বা লিখিত চুক্তিও ছিল না। ছিল বিশ্বাস ও আলোচনা। তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, তারা মোনাফেক। তালাক দেওয়া বউয়ের সাথে আবার সংসার করা যায় না, এটা অনৈতিক। এদের সাথে সকল সম্পর্ক শেষ। এদের সাথে আলোচনা করা অর্থ সময় ক্ষেপণ, মিথ্যার ফুলঝুরি শোনা। বিএনপি এখন পতনশীল, পচনশীল একটি দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ মাফিয়া সিন্ডিকেট। এদের কাছে সততা আশা করা যায় না। যাদের সম্মান, মর্যাদা আছে তারা এদের থেকে নিরাপদ দুরত্বে থাকা উত্তম। এরা সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের চরম অপমান করে। এদের পতন অনিবার্য। এধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি। বিষয়টি এলডিপি সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমেদসহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে বিএনপি একটি উদারনৈতিক রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশকে স্থিতিশীল ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
এতে আরও বলা হয়, এলডিপির শীর্ষ নেতৃত্বে থেকে এমন অবিবেচকের মতো উক্তি এবং দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীকে দলের সব পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হলো এবং কেন তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না তা আগামী ৩ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য দলের সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
